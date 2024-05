Invité : Patrick Fiori libère le chant pour sa tournée

Entre deux dates à travers la France et avant une soirée à la Seine Musicale, Patrick Fiori a fait un crochet par le plateau de Quotidien. Le chanteur de 54 ans est un "vrai chanteur populaire", statut qu’il n’a pas quitté depuis le succès de la comédie musicale "Notre-Dame-de-Paris". Jamais has been, jamais dans le creux de la vague, Patrick Fiori est l’un de ces chanteurs à voix qui ne laisse jamais tomber son public. Pour son nouvel album "Le chant est libre", il est venu nous parler de son histoire d’amour pour la musique.

En savoir plus sur Patrick Fiori