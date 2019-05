Invité : Patrick Lemoine pour son livre "La santé psychique de ceux qui ont fait le monde"

Sommes-nous bien sûr que les hommes et les femmes qui nous gouvernent sont sains d’esprit ? Qu’ils n’ont pas de troubles majeurs qui pourraient leur faire manquer de discernement ? Un homme s’est posé la question : il s’appelle Patrick Lemoine et il est psychiatre. Il publie « La santé psychique de ceux qui ont fait le monde », dans lequel il décrypte l’état psychologique des grands de ce monde. On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien.