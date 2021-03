Invité: Patrick Poivre d'Arvor s'exprime pour la première fois après avoir été accusé de viols

Patrick Poivre d’Arvor a été pendant plus de trente ans le journaliste le plus influent et le plus regardé de France. A la tête du premier JT de France, il s’est adressé chaque soir à des millions de Français pendant trois décennies. Depuis son départ de TF1 en 2008, il se consacre à son autre carrière, celle d’écrivain. Depuis le 19 février dernier et une enquête publiée dans le Parisien, Patrick Poivre d’Arvor se retrouve dans la tourmente. Florence Porcel, journaliste et autrice, l’accuse de viols répétés entre 2004 et 2009. Quelques jours plus tôt, Florence Porcel avait porté plainte contre le présentateur auprès du parquet de Nanterre, qui a décidé d’ouvrir une enquête. Pour la première fois depuis cette accusation, Patrick Poivre d’Arvor a décidé de s’exprimer publiquement sur le plateau de Quotidien.