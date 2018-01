Invité : Patrick Saoula, à la rencontre du meilleur prof de France

On a tous rêvé d’avoir un prof comme lui, Patrick Saoula, enseignant à des élèves en grande difficulté à Cagnes-sur-Mer, un prof « extraordinaire », à la fois « innovant et attentif, et dont l'influence a été source d'inspiration pour ses étudiants et son milieu ». Idole de ses élèves qu’il ne cesse de motiver et d’intéresser, Patrick Saoula a inventé au fil des années une pédagogie bien à lui pleine de liberté et de passion, son nom Toukouleur, un projet transdisciplinaire reconnu par l'éducation nationale, qui prone la diversité de tous.