Invité : Patrick Timsit, pour les 20 ans du SAMU Social international

Depuis 20 ans, le SAMU social vient en aide aux plus démunis à Paris, en France et partout dans le monde. Patrick Timsit en est l’un des premiers défenseurs, et un porte-parole depuis de longues années. Il s’apprête à jouer les deux dernières représentations de son spectacle le « Livre de ma mère » dont les profits sont reversés à l’association. Il célèbre ce soir les 20 ans du SAMU Social, en espérant ne jamais fêter ses 40 ans.