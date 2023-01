Invité : Paul Pairet, le Crillon et le grill

Paul Pairet est l’un des meilleurs chefs cuisiniers du monde. Ik est déjà l’heureux et renommé propriétaire et dirigeant du plus réputé et du plus mystérieux des restaurants à Shangaï, mais pour 2023, il a décidé de reposer ses bagages à Paris. Au Crillon, le chef Paul Pairet propose désormais une cantine-épicerie-grill avec des entrées à 10€ et des plats aux alentours de 30€. Paul Pairet est sur le plateau de Quotidien.