Invité : Pavel Filatiev, ancien soldat russe qui a dit non à la guerre

Pavel Filatiev est un ancien soldat russe qui a combattu deux mois en Ukraine. Cet ancien sergent parachutiste a dénoncé dans un journal de bord publié sur Internet l'opération militaire russe en Ukraine et l’état déplorable de l'armée. Durant un combat, blessé à l’œil, il souhaite démissionner pour raisons de santé, mais sa hiérarchie refuse. Menacé dans son pays, il décide de prendre la fuite avec l’aide d’une ONG. Il trouve refuge en France où il s’apprête à demander l'asile politique. Arrivé à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, il se filme en train de déchirer ses papiers d’identité russes et de les jeter dans les toilettes et publie la vidéo sur les réseaux sociaux. Âgé de 34 ans, Pavel Filatiev vit désormais sous protection policière. Il raconte son histoire dans son livre “Zov : l’homme qui a dit non à la guerre”, publié aux éditions “Albin Michel”.