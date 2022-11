Invité : peut-on contrôler le Twitter d’Elon Musk ? On en parle avec Thierry Breton

Thierry Breton est commissaire européen chargé de la politique industrielle, du marché intérieur du numérique, de la défense et de l’espace. Autrement dit, il est le sherif du far-west numérique. C’est lui qui s’occupe de nos téléphones et de ce qu’il y a dedans. Comme Twitter, pour ne citer que lui. Après le rachat du réseau social par Elon Musk pour la modique somme de 44 milliards de dollars, que va devenir Twitter ? Le milliardaire a licencié dès son arrivée les têtes pensantes de la direction de Twitter et a promis « une plus grande liberté d’expression », quitte à se défaire de certaines lois. On en parle avec Thierry Breton sur le plateau de Quotidien.