Invité : peut-on encore sauver la planète ? Avec Cyril Dion (Partie 2)

Cette semaine, le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du climat) a publié la synthèse de ses huit dernières années de travaux. Sans surprise, ce rapport est accablant, alarmant et plus que jamais nécessaire. Pourtant, sa publication est passée quasiment inaperçue. Pour en parler et comprendre les enjeux des études menées par le GIEC, l’urgence climatique qui touche la planète et réfléchir aux solutions d’avenir, Yann Barthès reçoit le réalisateur, écrivain et figure de la lutte contre le réchauffement climatique Cyril Dion.