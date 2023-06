Invité : Philippe Caverivière, l’homme médias de l’année

C’est l’homme de médias de l’année : il a explosé sur RTL et France 2 cette saison, Léa Salamé le surnomme « celui qui va le plus loin ». Lui s’auto-surnomme « Le nympho du stylo ». Il est le matin sur RTL, sur M6 à 13h et le samedi soir sur France 2 dans « Quelle époque ». Il a tenu une agence immobilière, puis un restaurant, a écrit pour Nicolas Canteloup, puis travaillé sur le scénario des « Indifèles ». Philippe Caverivière est partout, vous allez le voir encore plus la saison prochaine et il est sur le plateau de Quotidien pour répondre aux questions de Yann Barthès.