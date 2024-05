Invité : Philippe Collin dévoile les coulisses du Ritz sous l’occupation

Habitué des podcasts et des BD où il retrace le parcours des grandes figures de l’histoire, Philippe Collin s’essaie au roman avec "Le barman du Ritz" aux éditions Albin Michel. L’histoire du barman du Ritz, secrètement juif, sous l’occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale. Le palace est l’un des seuls à ne pas être réquisitionnés par les Allemands, à ne pas avoir de couvre-feu et devient donc le lieu de rencontre improbable de collabos, d’espions, de courtisanes et de grandes personnalités de l’époque. Philippe Collin est l’invité de Quotidien pour parler cocktails et Wehrmacht.