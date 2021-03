Invité : Philippe Geluck expose Le Chat sur les Champs-Elysées

Le Chat de Phillipe Geluck a fêté son quarantième anniversaire en 2020. Un anniversaire célébré par une exposition monumentale qui, contrairement à beaucoup d’autres, pourra se tenir malgré la crise. Tout simplement parce qu’elle est en plein air ! Rendez-vous donc sur les Champs-Elysées pour retracer 40 ans du chat le plus célèbre de France et de Belgique. Pour cette rétrospective, Philippe Geluck a vu les choses en grand : avec des statues gigantesques de son Chat, en bronze. On en parle avec son créateur sur le plateau de Quotidien.