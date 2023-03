Invité : Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT (Partie 2)

Après un 49.3 jeudi dernier et une motion de censure échappée de justesse, la contestation contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Entre colère et confusion, les syndicats appellent à poursuivre les grèves et les manifestations dans toute la France. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, est sur le plateau de Quotidien pour en parler. L’intersyndicale peut-elle encore agir contre la réforme des retraites ? Faut-il craindre un durcissement du mouvement social ? On en parle avec lui.