En savoir plus sur Yann Barthes

Avec plus de 21milliards d’objets distribués par an, la Poste est l’un des services publics auquel les Français sont le plus attachés. Entre la pandémie et les fêtes qui arrivent, La Poste s’apprête à entamer la période la plus compliquée de son histoire. On en parle avec Philippe Wahl, PDG du groupe La Poste.