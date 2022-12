Invité : Pierre Cazeneuve, le député Renaissance qui veut booster les énergies renouvelables

À 27 ans, Pierre Cazeneuve est l’un des plus jeunes députés de l’Assemblée nationale. Il est aussi le rapporteur d’un des projets de loi les plus discutés : celui sur les énergies renouvelables. Pierre Cazeneuve propose, entre autres, de multiplier par dix le recours au solaire et de construire une cinquantaine de parcs offshore. Comment espère-t-il convaincre l’Assemblée de voter son projet de loi ? La France peut-elle respecter ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique ?