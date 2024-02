Invité : Pierre Garnier, le grand vainqueur de la Star Academy 2023

Après trois mois passés au château, un nombre impressionnant de notes, de cours de chants, de danse et de primes, Pierre Garnier est devenu le vainqueur de la Star Academy 2023. Il nous raconte son aventure et ses projets pour l’avenir sur le plateau de Quotidien. Et il n’est pas vraiment tout seul.