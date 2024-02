Invité : Pierre Gasly toujours plus vite à l’aube de la saison 2024 de Formule 1

L’une des stars de la Formule 1, Pierre Gasly, est l’invité de Quotidien jeudi 8 février. En 2020, le pilote qui a fêté ses 28 ans ce mercredi a été le plus jeune Français à être monté sur un podium de F1 depuis 1996. Le sportif appartenant à l’écurie française Alpine présente sa nouvelle voiture avec laquelle il prendra part aux courses de la saison 2024 de Formule 1. Il décrypte les différents atouts de cette nouvelle monoplace avec notamment un châssis redessiné et un système de suspension arrière repensé. Après avoir quelque peu déçu lors de la saison précédente, Pierre Gasly se confie sur ses objectifs personnels et sur son circuit préférentiel. Le coéquipier d’un autre français, Esteban Ocon, revient ensuite sur sa rencontre forcément privilégiée avec Zinédine Zidane, ambassadeur d’Alpine. Le passionné de pilotage s’exprime ensuite sur son outil de travail numéro 1 bien plus complexe qu’il n’y paraît, le volant, sur les sensations qu’il recherche sur un circuit ou encore sur l’importance de son bassin. Enfin, Pierre Gasly en dit plus sur l’importance de maîtriser les mathématiques dans son sport, mais également sur comment travailler sa mémoire, ses réflexes, démonstration à l'appui et sur la gestion de son stress.