Invité : Pierre Servent décrypte la contre-offensive ukrainienne

Pierre Servent est expert en stratégie militaire, spécialiste des questions de défense et colonel de réserve opérationnelle. Il décrypte la situation et les enjeux de la contre-offensive ukrainienne. L’armée ukrainienne avance difficilement mais a déjà repris quelques villages. Les forces ukrainiennes poursuivent leurs opérations de contre-offensive et progressent sur la ligne de front malgré la résistance des Russes. Cependant, très peu d’information parviennent du front. Les leaders internationaux espèrent que cette offensive de l’Ukraine incitera Vladimir Poutine à négocier. Que sait-on de la situation des avancées ukrainiennes ? Comment les Russes se défendent-ils ? Combien de temps cette offensive va-t-elle durer ? Pierre Servent répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.