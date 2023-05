Invité : Pierre Thevenoux est marrant... normalement

Après être passé par le Jamel Comedy Club et s’être rodé sur les scènes parisiennes, Pierre Thévenoux présente son spectacle “Pierre Thévenoux est marrant... normalement” à l’Apollo Théâtre. Pierre Thévenoux passe par de nombreux petits boulots avant d’être encouragé par ses proches à monter sur scène. Également chroniqueur sur France Inter, il évoque la classe moyenne, le couple, la religion et l’écologie toujours sur un ton grinçant et efficace. Pourquoi pense-t-il que l’humain est pourri ? Aurait-il été résistant pendant la guerre ? Pourquoi les soirées de couples sont insupportables ? Pierre Thévenoux répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.