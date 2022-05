Invité : pour tout comprendre sur les trous noirs, avec Éric Lagadec

Pour la première fois, un trou noir de la Voie Lactée, notre galaxie a pu être observé. Mieux, il a pu être photographié et c’est historique. Grâce à un consortium de 300 chercheurs du monde entier, on a donc été capables de prouver l’existence d’un trou noir dans notre galaxie. Pourquoi c’est historique, qu’est-ce qu’un trou noir, qu’est-ce que cette découverte implique, va-t-elle changer notre perception du monde ? Pour y répondre, Yann Barthès accueille sur le plateau de Quotidien Éric Lagadec, astrophysicien à l’Observatoire de la Côte d’Azur, spécialiste de poussière d’étoiles et président de la Société française d’Astronomie et d’Astrophysique.