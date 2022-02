Invité : pourquoi l’homme détruit consciemment sa propre planète, avec le neurobiologiste Sébastien Bohler

On sait que l’homme détruit petit à petit son habitat naturel. On sait comment. On sait même comment l’éviter. Ce qu’on ignore toujours, c’est pourquoi. Pourquoi l’être humain continue-t-il de s’auto-saboter ? Le neurobiologiste Sébastien Bohler s’est posé la question et pour répondre, il s’est demandé : si l’humanité entière était un être humain, comment pourrait-on le qualifier d’un point de vue psychologique ? Dans « Human Psycho », le docteur en neurobiologie et spécialiste de l’étude de nos comportements affirme que, sur le plan psychiatrique, l’humanité est psychopathe et que nous vivons même l’avènement d’un psychopathe global. On en parle avec Sébastien Bohler sur le plateau de Quotidien.