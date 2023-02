Invité : près d’un an de guerre en Ukraine décrypté par le général Jean-Paul Paloméros

Le général Jean-Paul Paloméros est l’ancien chef d’état-major de l’armée de l’air française et ancien commandant suprême de l’OTAN à la transformation des capacités militaires. La guerre en Ukraine dure depuis près d’un an, mais les Ukrainiens montrent toujours une grande résistance et la Russie ne semble pas prête à déposer les armes. Kiev doit recevoir dans les prochaines semaines entre 120 et 140 chars de fabrication occidentale de la part de l’Allemagne, de l’Angleterre et des Etats-Unis. La livraison de ces chars peut-elle faire basculer le conflit en faveur de l’Ukraine ? Volodymyr Zelensky réclame des avions et des missiles de longue portée alors que la France hésite toujours à lui livrer des chars Leclerc. On en parle avec Jean-Paul Paloméros sur le plateau de Quotidien.