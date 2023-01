Invité : que faut-il encore espérer pour l’Ukraine ? Avec Antoine Vitkine

La guerre en Ukraine se poursuit, 11 mois après son commencement et les affrontements se font toujours plus terribles. Ce week-end, un bombardement a fait au moins 40 morts et plus de 75 blessés à Dinpro. Alors que la guerre s’éternise, qu’est-il encore possible d’espérer ? Le conflit peut-il trouver une issue pacifique ? Vladimir Poutine peut-il renoncer à son invasion ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit le journaliste et documentariste Antoine Vitkine.