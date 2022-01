Invité : que réclament les Français ? Avec le diplomate Didier Le Bret

Après les Gilets jaunes, après le « Grand débat national », les Français avaient été invités à s’exprimer, à faire leurs « doléances ». 700 000 Français interrogés et quelques 400 000 pages plus tard, que sont devenues ces doléances ? Didier Le Bret est l’homme qui a lu, étudié et compilé chaque message. Ancien diplomate aux Nations Unies à New York, ambassadeur d’Haïti, conseiller de François Hollande, Didier Le Bret fait le bilan des demandes des Français sur le plateau de Quotidien.