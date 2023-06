Invité : que reste-t-il du Front au Rassemblement national ? Le décryptage de Charles Sapin

Alors que le Front national a récemment fêté son cinquantième anniversaire, alors que le RN a lui-même fêté son cinquième anniversaire ce week-end et est au centre de l’actualité ces dernières semaines après les propos d’Elisabeth Borne rappelant « l’héritage pétainiste » du parti, ce qui lui aura valu un recadrage en règle de la part d’Emmanuel Macron, on essaie d’y voir plus clair avec Charles Sapin, journaliste au Point et spécialiste du RN.