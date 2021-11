Invité : que se passe-t-il entre le Belarus et l’Union européenne ? Les explications d’Andreï Vaitovich

Une attaque d’un nouveau genre contre l’Union européenne se joue en ce moment à la frontière entre la Pologne et le Belarus. Le dictateur bélarusse, Alexandre Loukachenko, utilise des dizaines de milliers de migrants – qu’il a autorisés à entrer dans le pays avant de les envoyer à la frontière polonaise - comme arme pour déstabiliser l’UE. Pendant ce temps, des hommes, des femmes et des enfants meurent de froid. Andreï Vaitovich est journaliste et réalisateur franco-bélarusse en exil à Paris. En mai, il avait couvert la réélection frauduleuse d’Alexandre Loukachenko à la tête du Belarus et la crise diplomatique qui avait suivi. Il revient sur le plateau de Quotidien pour faire le point sur la situation à la frontière polonaise et nous aider à mieux comprendre les enjeux de cette crise.