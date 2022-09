Invité : que se passera-t-il après l’effondrement ? Avec Pablo Servigne

Pablo Servigne est docteur en biologie et ingénieur agronome de formation. Il est aussi l’homme derrière le concept de la « collapsologie » en France, cette idée selon laquelle l’humanité va faire face à de nombreux effondrements : effondrement climatique, du vivant, de notre société, de l’industrie, de l’énergie, du climat, … Il publie avec Gauthier Chapelle « L’effondrement (et après) expliqué à nos enfants… et à nos parents ». Comment expliquer l’effondrement aux enfants et aux ados sans les faire plonger dans l’angoisse et l’anxiété ? Comment créer une prise de conscience chez les adultes ? Peut-on encore éviter l’effondrement de nos sociétés ? Que se passera-t-il s’il se produit ? On en parle avec Pablo Servigne sur le plateau de Quotidien.