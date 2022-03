Invité : quel impact aura la guerre en Ukraine sur nos vies ? Avec l’économiste Éric Heyer

Depuis 21 jours, la guerre en Ukraine a plongé le monde dans l’inquiétude. Chaque jour, l’armée russe bombarde sans relâche les plus grandes villes du pays, étendant ses frappes jusqu’à l’ouest, aux frontières de l’Union européenne. En trois semaines, près de trois millions d’Ukrainiens ont fui leur pays pour trouver refuge en Europe. En plus de l’impact humain et géopolitique, les conséquences de la guerre en Ukraine se jouent aussi sur le plan économique. L’invasion russe pourrait faire exploser le record d’inflation en France et faire baisser le pouvoir d’achat des ménages. Pour tenter de lutter contre les effets économiques de la guerre, le Premier ministre Jean Castex a dévoilé ce mercredi son « plan de résilience ». Pour en parler, Yann Barthès reçoit Éric Heyer. Docteur en économie, enseignant à Sciences-Po Paris, membre du Haut conseil des finances publiques et directeur du département analyse et prévision à l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques), Éric Heyer décrypte les conséquences de la guerre en Ukraine.