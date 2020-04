Invité : quelles relations internationales pour le monde "d’après" ? On en parle avec Thomas Gomart

En savoir plus sur Yann Barthes

Thomas Gomart est directeur de l’Institut Français des Relations internationales (IRFI). Alors que le monde traverse sa plus grosse crise sanitaire depuis 100 ans, on parle avec lui de l’avenir des relations internationales. L’épidémie actuelle va-t-elle profondément modifier les relations entre les pays ? Verra-t-on de nouvelles alliances se former ? On en parle avec Thomas Gomart sur le plateau de Quotidien.