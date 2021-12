Invité : qui sommes-nous, d’où venons-nous et où allons-nous ? Avec le biologiste Lluis Quintana-Murci

Lluis Quintana-Murci est biologiste, généticien, professeur au Collège de France et il est réputé dans le monde entier. Pour cette fin d’année, il publie « Le peuple des humains… Sur les traces génétiques des migrations, métissages et adaptations ». Dans ce livre, il répond à des questions essentielles qu’on devrait tous se poser : qui sommes-nous, d’où venons-nous et où allons-nous ? On en parle avec Lluis Quintana-Murci sur le plateau de Quotidien.