Invité – Qui sont les anti-masques et quels sont leurs arguments ? Avec Antoine Bristielle de la Fondation Jean Jaurès

Ces derniers mois, les « anti-masques » sont de plus en plus nombreux à travers le monde. Aux États-Unis, en Allemagne, en France, … ils sont des milliers à défiler pour protester contre le port du masque obligatoire jugé « liberticide », voire « dangereux pour la santé ». Mais qui sont-ils ? Pour la première fois, une étude de la Fondation Jean Jaurès dresse le profil de ses anti-masques. Antoine Bristielle, professeur agrégé en sciences sociales et chercheur en sociologie, est à l’origine de cette étude. Il est sur le plateau de Quotidien pour nous aider à comprendre qui sont les anti-masques et quels sont leurs arguments.