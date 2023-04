Invité : Raphaël Enthoven, philosophe et dernier soutien d’Emmanuel Macron

Raphaël Enthoven, philosophe et éditorialiste pour l’hebdomadaire “Franc-Tireur”, est l’un des rares intellectuels à défendre Emmanuel Macron. Selon lui, la France traverse-t-elle une crise démocratique ? Que penser des images d’Emmanuel Macron hué et parfois insulté sur le terrain ? Est-il possible de gouverner sans tenir compte du peuple ? Raphaël Enthoven répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.