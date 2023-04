Invité : Raphaël Glucksmann décrypte les guerres de Vladimir Poutine, visibles et invisibles

Raphaël Glucksmann est député européen, président de la Commission spéciale du Parlement européen sur l’ingérence étrangère et il publie en ce début d’année « La grande confrontation, comment Poutine fait la guerre à nos démocraties ». Après plus d’un an de guerre en Ukraine, Raphaël Glucksmann s’intéresse aux mécanismes du pouvoir russe et à ses dangers pour nos démocraties occidentales.