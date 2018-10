Raphaël Glucksmann publie "Les enfants du vide, de l’impasse individualiste au réveil citoyen". L’ouvrage dresse le portrait d’une société où l’individualisme prend de plus en plus le pas sur la notion de solidarité et d’ouverture. Raphaël Glucksmann y prêche une plus grande tolérance les uns envers les autres. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler.