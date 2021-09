Invité : Raphaël Glucksmann lance un appel à la jeunesse

À ceux qui ont vingt ans aujourd’hui, Raphaël Glucksmann veut dire que tout n’est peut-être pas perdu. Dans le monde compliqué dans lequel on vit, l’eurodéputé veut croire que « la génération qui va tout changer » peut encore renverser la table. Comment redonner à ces jeunes le goût de la politique et de l’engagement quand on sait qu’ils sont une écrasante majorité à ne pas se déplacer jusqu’aux urnes ? L’engagement politique des plus jeunes est-il désormais réservé aux partisans de l’extrême droite ? Dans sa « Lettre à la génération qui va tout changer », Raphaël Glucksmann défend une République écologique, une défense européenne commune, la mise en place de Referendum d’initiative citoyen (RIC), un service civique obligatoire et rémunéré ou encore une garantie emploi. Des propositions qui, à quelques mois de l’élection, ont tout l’air d’un programme présidentiel clé en mains. Mais pour qui ? On en parle avec Raphaël Glucksmann sur le plateau de Quotidien.