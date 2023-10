Invité : Raphaël Glucksmann, l’eurodéputé activiste qui tente d’alerter

Le député européen, Raphaël Glucksmann est l’invité de Quotidien jeudi 5 octobre 2023. Celui qui a notamment été documentaliste, conseiller du président géorgien ou encore lanceur d’alerte sur le génocide au Rwanda, se livre ce soir sur son actualité, et notamment sur son mouvement né en 2018, « Place Publique ». C’est d’ailleurs sous l’étiquette de ce mouvement que Raphaël Glucksmann est candidat à sa réélection au Parlement européen, avec un slogan « Le combat continue ». L’essayiste donne sa définition de la gauche et tente de décrypter l’implosion au sein de la gauche française ces derniers temps. Il se penche également sur la montée de l’extrême droite dans de nombreux pays européens, elle qui pourrait bientôt avoir la majorité des sièges au Parlement européen. Enfin, il se livre sur son profil de politique activiste et son utilisation des réseaux sociaux afin de faire pression.