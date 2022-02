Invité : Raphaël Llorca lève le voile sur les nouveaux masques de l’extrême droite

À deux mois du premier tour de l’élection présidentielle, jamais l’extrême droite n’a été aussi forte en France. À eux deux, Marine Le Pen et Éric Zemmour représentent près de 30% des intentions de vote. Quelle est leur communication, leur stratégie d’influence, quels sont leurs masques ? On en parle avec le communicant et doctorant en philosophie du langage Raphaël Llorca à l’occasion de la publication de son dernier livre, « Les nouveaux masques de l’extrême droite ; la radicalité à l’ère Netflix ».