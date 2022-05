Invité : réélection, alliances et législatives, le paysage politique français décrypté par Pascal Perrineau

Malgré sa réélection, Emmanuel Macron est déjà contesté au sein d’un pays divisé. Les menaces grandissent et les craintes de voir les Français descendre dans les rues aussi. Pourtant, les élections législatives approchent et, pour obtenir une majorité de sièges à l’Assemblée nationale, le président va devoir recoller les morceaux et respecter les promesses faites pendant sa campagne. Ses adversaires, eux, préparent déjà le terrain, notamment avec des alliances. Une alliance à gauche entre La France Insoumise, le Parti socialiste et Europe écologie les Verts. Mais aussi possiblement des alliances entre La République en Marche, Les Républicains et Horizons, le parti d’Édouard Philippe. Presque une semaine après le second tour de l’élection présidentielle, à quoi ressemble le paysage politique français ? Comment va se dérouler le quinquennat d’Emmanuel Macron et les élections législatives en juin prochain ? Le politologue Pascal Perrineau donne sa vision de la France d’aujourd’hui et les conséquences de la réélection d’Emmanuel Macron.