Invité – Réformes des retraites : cette semaine ou jamais, le débrief du politologue Vincent Martigny

La semaine sera décisive pour le gouvernement et pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Mercredi, les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève tandis qu’une commission paritaire, composée à moitié de députés et à moitié de sénateurs doit rendre son verdict sur la réforme des retraites ce jeudi. La semaine s’annonce donc particulièrement tendue en France. Pour en parler, comprendre les enjeux de cette Commission et de la dernière ligne droite de la mobilisation, Yann Barthès reçoit le politologue, professeur à l’Université de Nice et à l’Ecole polytechnique, mais aussi chercheur associé au Cevipof, Vincent Martigny.