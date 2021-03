Invité : Renaud Van Ruymbeke, les "Mémoires d’un juge trop indépendant"

Renaud Van Ruymbeke est l’un des juges les plus connus de France. Son nom est devenu un symbole : celui de la lutte contre la corruption, celui d’un juge qui n’a peur de personne. Ni des hommes politiques, ni des hommes d’affaires, ni de sa propre hiérarchie et pas plus des médias que de qui que ce soit d’autre. Au cours de sa carrière, il a instruit un grand nombre d’affaires parmi les plus médiatiques de leur époque : l’affaire Urba, l’affaire Clearstream 2, l’affaire Elf, l’affaire Jérôme Kerviel ou encore l’affaire Cahuzac et l’affaire Karachi. Il a fait trembler et souvent condamner les hommes les plus puissants du pays. Cette année, Renaud Van Ruymbeke revient sur plus de quarante ans de carrière avec un livre, « Mémoires d’un juge trop indépendant ». On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien.