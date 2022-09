Invité : retour aux racines pour Kad Merad avec "Citoyen d’honneur"

Kad Merad est à l’affiche de « Citoyen d’honneur », le dernier film de Mohamed Hamidi (« La Vache », « Une belle équipe »). Il y incarne un prix Nobel de littérature de retour dans son village natal, en Algérie, pour y être fait citoyen d’honneur. « Citoyen d’honneur » réussit le pari d’être un film drôle et touchant sur l’importance de ses racines, sur la puissance de la mémoire et de la jeunesse et brosse un beau portrait de l’Algérie d’aujourd’hui. Kad Merad est sur le plateau de Quotidien pour en parler.