Abel Mestre est journaliste au Monde, il se revendique être un "gauchologue" et un "fafologue", et il a suivi les manifestations du 1er mai à Paris et ses débordements. Abel Mestre est sur le plateau de Quotidien pour débriefer l’action violente des "blacks blocs", leur origine, ce qu’il faut attendre de la suite des manifestations prévues en mai et leurs éventuelles conséquences politiques.