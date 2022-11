Invité : Riad Sattouf fait ses adieux à "L’Arabe du futur" (Partie 1)

Après six tomes et un succès inquantifiable, « L’Arabe du Futur » tire sa révérence. Riad Sattouf publie ce 24 novembre le dernier volet de ses aventures. Une suite, une fin très attendue par des millions de fans, preuve qu’en presque 10 ans, « L’Arabe du futur » est devenu plus qu’une BD, mais bien un véritable phénomène. Riad Sattouf est sur le plateau de Quotidien.