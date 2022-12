Invité : Rio Mavuba décrypte les quarts de finale de la Coupe du monde

Sur le plateau de Quotidien, Yann Barthès reçoit Rio Mavuba, ancien footballeur international français, capitaine emblématique du LOSC et ancien Bleu. Reconverti en consultant depuis 2018, il intervient dans l'émission "Le Mag d’après-match", présentée par Denis Brogniart sur TF1. L’émission analyse et décrypte chaque match de la Coupe du monde au Qatar. L’équipe de France s’est qualifiée pour les quarts de finale le samedi 4 décembre face à la Pologne. Les Bleus affronteront l’Angleterre le samedi 10 décembre. La France a déjà joué de nombreuses fois contre l’Angleterre, mais le bilan n’est pas très glorieux : 11 victoires pour 24 défaites. Rio Mavuba revient sur les forces et les faiblesses de l’équipe de France et sur le duo Olivier Giroud et Kylian Mbappé sur le plateau de Quotidien.