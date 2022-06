Invité : Roméo Elvis revient avec "Tout peut arriver"

On l’attendait avec impatience, Roméo Elvis est de retour avec un nouvel album, « Tout peut arriver ». Un album qui arrive, justement, un an plus tard que prévu. Le temps qu’il fallait au chanteur pour peaufiner ses titres et offrir à ses fans un album qui lui ressemble. Roméo Elvis est sur le plateau de Quotidien.