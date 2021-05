Invité : Roméo Elvis signe son retour

Roméo Elvis signe son grand retour avec un premier single, « TPA : tout peut arriver » en attendant la sortie de son nouvel album d’ici la rentrée. Un titre en forme de déclaration d’amour à la femme qu’il aime, un titre qui rappelle que lorsqu’on est au sommet, on ne peut que tomber. Pour la première fois depuis septembre 2020, Roméo Elvis a décidé de sortir du silence. Dans la nuit du 7 au 8 septembre dernier, une jeune femme poste sur Instagram des accusations d’agression sexuelle à l’encontre du chanteur. Le 9 septembre, Roméo Elvis publie un message d’excuses. Depuis, silence radio. Sur le plateau de Quotidien, il revient sur cette affaire et le traitement médiatique qui en a suivi – le sien ainsi que celui de sa sœur, Angèle. Avec lui, on parle aussi de son futur album, un disque fait de mélanges entre rap, électro, pop et chanson française, mais aussi sa famille et ses débuts au cinéma dans le dernier film de Quentin Dupieux.