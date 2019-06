Invité : Roschdy Zem est "Persona non grata" (Partie 2)

Après « Omar m’a tué », « Chocolat » et « Mauvaise Foi », Roschdy Zem revient derrière et devant la caméra pour « Persona non grata ». Un thriller haletant, porté par Raphaël Personnaz et Nicolas Duvauchelle. Ils interprètent deux amis d’enfance, entrepreneurs dans le BTP, qui vont se retrouver dans une spirale infernale après la disparition pas si surprenante de leur patron. Roschdy Zem est Moïse, l’homme qui va rapidement hanter leurs cauchemars. Le réalisateur et acteur Roschdy Zem est sur le plateau de Quotidien pour en parler.