Invité : Samuel Étienne casse les codes du gaming avec « Aux Jeux Streamers ! »

Alors que la flamme olympique arrive en France samedi, France Télévisions organise une compétition sportive inédite, « Aux Jeux Streamers ! », rassemblant streamers, créateurs de contenu, athlètes et figures de l’antenne autour de disciplines olympiques. Un rendez-vous animé par le journaliste Samuel Étienne, star de la plateforme Twitch et animateur du célèbre jeu télévisé « Questions pour un champion » sur France 3. Ce qui lui vaut un magnifique portrait sur la façade de France télévisions avec le streamer Zerator. Qui seront les participants ? Quelle sera la règle du jeu ? Comment expliquer ces passerelles entre la télé et le streaming ? Samuel Étienne répond à toutes ces questions sur le plateau de Quotidien.