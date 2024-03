Invité : Samuel Pintel, « l’enfant d’Izieu » qui a échappé à la déportation

Samuel Pintel, rescapé de la Seconde Guerre mondiale lorsqu’il était enfant, est l’invité de Quotidien jeudi 21 mars. L’homme aujourd’hui âgé de 87 ans publie aux éditions Harper Collins, un ouvrage intitulé « L’enfant d’Izieu ». Il y a 80 ans, les troupes de la Gestapo mandatées par Klaus Barbie débarquent et raflent 44 enfants et 7 adultes à la colonie d’Izieu. Samuel Pintel, âgé alors de six ans, sera le seul à ne pas être déporté ou gazé. L’homme revient sur ce qu’était précisément la maison d’Izieu, les conditions de vie sur place et comment il s’est retrouvé là-bas. Il se confie ensuite avec émotion sur la façon dont il à échappé à la Rafle grâce à un couple de Parisiens. Samuel Pintel a d’ailleurs effectué les démarches afin que ce couple soit reconnu comme « Justes parmi les Nations ». Le survivant revient aussi sur la façon dont ses deux parents sont miraculeusement revenus vivants des camps et de la prison et sur les parts d’ombres encore à ce jour sur la genèse de la Rafle.