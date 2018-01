Invité – Scott Kelly : la tête dans les étoiles

Ce vendredi 26 janvier, Quotidien prend un peu de hauteur pour s’intéresser aux étoiles et l’univers. En effet, Yann Barthès reçoit Scott Kelly, un ingénieur et astronaute américain de la NASA. Ce dernier détient un record assez impressionnant puisqu’il est l’américain qui a passé le plus de temps en continu dans l’espace. En effet, sa première mission à bord de l’ISS (Station Spatiale Internationale) a duré 340 jours. Il a d’ailleurs écrit un livre sur le sujet : « Mon odyséee dans l’espace, 340 jours en orbite ». A titre de comparaison, Thomas Pesquet y est resté 196 jours. Sur le plateau de Quotidien, il nous parle de son expérience…